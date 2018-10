Salmonella: Ministero della Salute richiama “croissant Bauli”

Agenpress. Nuovo scandalo alimentare in Italia, l’ennesimo che riguarda prodotti commercializzati nel nostro paese.

Lo afferma il Codacons, commentando il richiamo disposto dal Ministero della salute per un lotto di croissant Bauli a “rischio microbiologico”.

“Chiediamo al Ministero di svolgere approfondite indagini per capire come sia stata possibile la contaminazione da Salmonella, e se il rischio possa essere esteso ad altri prodotti trasformati anche di altri marchi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Intanto chi ha consumato o anche solo acquistato confezioni di prodotto del lotto incriminato può contattare il Codacons per valutare eventuali azioni legali da intraprendere in relazione ai pericoli sanitari corsi”.