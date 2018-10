Salvini: “Un provvedimento specifico in Parlamento per riconoscere la Lingua dei Segni”

Agenpress. Come promesso alla Giornata mondiale del sordo, ho nuovamente incontrato al Viminale la delegazione dell’Ente Nazionale Sordi.

Ho preso l’impegno su un provvedimento specifico in Parlamento per riconoscere la Lingua dei Segni, non possiamo accettare che l’Italia sia tra gli ultimi in Europa a non averla ancora riconosciuta.

Ma non ci vogliamo fermare. Obiettivo: diventare Paese leader a livello internazionale su questi temi applicando i requisiti di accessibilità ai servizi di emergenza e sicurezza per le persone disabili.

Gli ultimi saranno i primi!

E’ quanto dichiarato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini.