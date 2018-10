Amianto, sicurezza sui luoghi di lavoro: Bonaccini incontra i segretari confederali di CGIL, CISL e UIL

Agenpress. Abbiamo avuto un primo confronto con Cgil, Cisl e Uil che ci hanno posto la necessità di un lavoro comune sul tema dell’amianto”.

Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al termine di un confronto i segretari confederali.

“Abbiamo ragionato sulla base di un loro documento per gran parte condivisibile. Ho preso l’impegno – aggiunge Bonaccini – di avviare un lavoro comune che porti ad una posizione da sottoporre alla fine in Conferenza unificata al Governo”.

“Per la parte che ci riguarda – spiega Bonaccini – metteremo al lavoro le tre commissioni, ambiente, lavoro e salute della Conferenza delle Regioni, perché qui vi sono elementi differenti che coinvolgono diverse competenze: il tema previdenziale, per le vittime o per coloro che sono soggetti a rischio per la salute con la possibilità di prevedere un fondo complessivo per coloro che sono venuti a contatto col problema; c’è la questione di individuare e bonificare i siti in ogni territorio; c’è naturalmente la partita delle risorse da stanziare.

E’ un impegno che dobbiamo portare avanti con celerità anche per il rispetto che dobbiamo nei confronti di chi ha contratto la malattia e purtroppo non c’è più. Un impegno forte – ha concluso Bonaccini – che sentiamo molto”.

