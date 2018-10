Congo. Nobel per la pace 2018 al dr. Mukwege, “l’uomo che ripara le donne” stuprate

Agenpress – Denis Mukwege cura da anni le donne vittime di violenza sessuale a Bukavu, capoluogo della martoriata provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, di cui è originario. Ma aver curato per anni e anni donne devastate lo ha portato ad alzare la voce, a rendersi protagonista di denunce ai più alti livelli internazionali su ciò che avveniva e tutt’ora avviene nell’est del Paese. Ha parlato davanti al Parlamento europeo, davanti alle Nazioni Unite, in qualunque contesto fosse possibile e utile. E parlando ha sempre denunciato con chiarezza connivenze, poteri forti, interessi nazionali e internazionali che hanno da anni trasformato il suo Paese in terreno di scontro per il controllo di enormi ricchezze.

Insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio Sakharov 2014, il dott. Mukwege affermò quando nel palazzo reale di Bruxelles gli veniva consegnato, nel maggio 2011, il prestigioso premio della Fondazione Re Baldovino per lo sviluppo, di averne “abbastanza di questi viaggi, di questi premi. Preferirei farmi dimenticare, ritornare a essere un semplice medico di villaggio. A condizione che finalmente la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità e risolva il problema. Ascoltarmi vi mette la coscienza in pace, ma se nulla cambia a che serve? Mi danno premi e denaro per tamponare le conseguenze, ma non si interviene sulle cause dei conflitti”.

Al Panzi Hospital di Bukavu, dove il dott. Mukwege è direttore, ha curato migliaia di Donne devastate. Non solo stuprate, ma vittime di una violenza cieca e feroce, bestiale, che spesso lascia strascichi irreparabili anche nel fisico, oltre che nell’animo. Donne violentate, magari con oggetti o armi, con una ferocia tale da ritrovarsi con l’apparato riproduttivo e urinario sventrato.

in Congo, come altrove, la violenza sessuale di massa è arma di guerra, al punto che dal 2004 al 2011, stimano le Nazioni Unite, almeno 200mila donne sarebbero state vittima di violenza: devasta le vite di chi la subisce, ma soprattutto mina alle radici un tessuto sociale basato sul ruolo delle donne, che sono il vero motore della società. Una donna stuprata è una donna reietta, socialmente morta, emarginata dalla famiglia e dalla collettività. E reietta è la creatura che spesso nasce a seguito di una violenza. Non c’è pietà: si colpiscono ragazze, donne mature, talvolta anziane. E bambine. Qui spesso subentrano anche le credenze magiche secondo cui violare una bambina curerebbe dall’Aids o garantirebbe ricchezze e potere.