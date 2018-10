Fraccaro (M5S): “Draghi? Gli italiani ci hanno chiesto una politica più coraggiosa e la stiamo attuando con grande senso di responsabilità”

Agenpress. Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia Diretta, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus.

“Sentiamo il peso di questa responsabilità –ha affermato Fraccaro-. E’ evidente che le politiche economiche degli ultimi anni sono state fallimentari. Noi stiamo ancora subendo gli effetti della crisi del 2008, gli Usa ci sono già usciti e ci sono usciti immettendo liquidità nel sistema, abbassando le tasse e facendo investimenti pubblici.

Draghi? Come Stato, è vero che siamo oggetto di possibilità attacchi speculativi della finanza attraverso lo spread, ma questo deriva dal fatto che noi come Europa non abbiamo una banca centrale che garantisce l’acquisto dei titoli di Stato. A causa di regole che ci siamo dati come Europa, noi abbiamo sottoposto gli Stati europei al rischio di dover fare le politiche sulla base degli umori del mercato. Non è che possiamo accettarla questa cosa in maniera acritica.

Anche gli italiani ci hanno chiesto una politica più coraggiosa rispetto a questi temi, noi lo stiamo facendo, con grande senso di responsabilità. Non siamo folli economicamente come qualcuno vuole far credere. Se noi fossimo folli, negli ultimi sei anni sarebbero stati dei pazzi visto che hanno fatto il deficit più alto di quello che abbiamo fatto noi”.