Ladro ucciso, Maullu (FI): “Reazione legittima, carabinieri e guardia giurata nel giusto”

Agenpress. “Quanto accaduto a Perugia ci fa ribadire per l’ennesima volta un concetto chiarissimo: stiamo dalla parte di chi rischia la propria vita per garantire la nostra sicurezza, mentre troppo spesso chi fa il proprio dovere – come in questo caso due carabinieri e una guardia giurata – finisce per pagare un prezzo assurdo.

A Perugia i rapinatori di una tabaccheria hanno messo in grave pericolo la vita dei militari, che hanno reagito in modo assolutamente legittimo: ecco perché hanno ragione e la legge dovrebbe essere dalla loro parte, senza se e senza ma. Ci auguriamo che l’avviso di garanzia sia davvero un atto dovuto e che per loro non vi sia alcun tipo di peso da sopportare per il solo fatto di aver agito nel giusto.

Spiace sempre quando qualcuno perde la vita, ma chi decide di delinquere deve aspettarsi una legittima reazione da parte delle Forze dell’Ordine che ne hanno piena facoltà e lo fanno per garantire la sicurezza di tutti”.