Manovra. Draghi a colloquio con Mattarella. Il governo sottovaluta i rischi dei mercati. Attenti allo spread

Agenpress – Mario Draghi è salito al Colle per un incontro riservato con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Banca centrale europea “ha voluto rappresentare di persona i rischi cui andrebbe incontro l’Italia, nel caso in cui i mercati iniziassero ad accanirsi contro i titoli pubblici”. Secondo Draghi, nel governo italiano c’è “una forte sottovalutazione del contesto in cui si sta scrivendo la Manovra”.

Secondo La Stampa, dopo una serie di colloqui telefonici, mercoledì mattina – dopo giorni in cui lo spread e le tensioni sulle Borse tenevano sotto scacco i mercati – il presidente della Bce ha deciso di salire al Quirinale per un faccia a faccia in cui “ rappresentare di persona i rischi cui andrebbe incontro l’Italia, nel caso in cui i mercati iniziassero ad accanirsi contro i titoli pubblici “.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, per Draghi “la scommessa dell’ala più radicale della maggioranza sbaglia bersaglio: più che l’atteggiamento delle istituzioni Ue, l’Italia deve temere il declassamento da parte delle agenzie di rating” che potrebbe arrivare a fine ottobre e “provocare danni incalcolabili, moltiplicando la sfiducia sui mercati”.

Il presidente della Bce ha ricordato a Mattarella che il Quantitative easing – lo strumento con cui la Banca centrale europea acquista titoli di Stato – sarà presto smantellato