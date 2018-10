Manovra; Morani (PD): “Di Maio ha dichiarato di aver abolito la povertà invece ha abolito la matematica”

Agenpress. Alessia Morani, deputata del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“E’ una manovra che premia gli evasori fiscali e bastona le persone per bene –ha affermato Morani-. Siamo molto preoccupati, perché riteniamo che possa portare questo Paese a sbattere. Siccome negli ultimi 7 anni gli italiani hanno fatto una marea di sacrifici per riuscire a venir fuori dalla crisi, credo che ci vorrebbe da parte di questo governo un po’ di senso di responsabilità e della misura.

Mi pare di capire che in questa gara tra Salvini e Di Maio a chi la spara più grossa e a chi mette nella manovra la promessa elettorale più popolare, il problema è che alla fine questa roba produrrà solo debito e a pagare non saranno i ricchi, ma saranno gli italiani che lavorano e i pensionati, gli stessi che hanno pagato la crisi in questi anni”.

Sul reddito di cittadinanza. “Mi sembrano molto confusi –ha dichiarato Morani-. Non trovo la differenza tra il reddito di cittadinanza spiegato da Di Maio e la social card di Tremonti. Dopodichè mi pare abbastanza improbabile il fatto che con 10 miliardi, che alla fine sono 8 anzi alla fine sono 5 perché ci mettono dentro anche i 3 stanziati dal governo Gentiloni per il Rei, possano riuscire a mantenere la promessa di dare 780 euro a una persona che non ha lavoro. La matematica non è un’opinione: con 10 miliardi e 6 milioni di poveri, sono 138 euro al mese. Mi pare una grande presa in giro.

Qualche giorno fa hanno dichiarato di abolire la povertà, mi pare invece che abbiano abolito la matematica”.