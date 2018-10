Maurizio Martina: “una manovra economica ingiusta e propagandistica che scarica i costi futuri sui giovani”

Agenpress. «Il deficit al 2,4%? Così, sono numeri azzardati e basta. Nella nostra proposta di manovra alternativa noi abbiamo previsto un deficit appena sotto il 2%, perché l’importante è continuare nel percorso discendente.

Ma la cosa grave è il contenuto della manovra economica che il governo sta mettendo in campo (e qui sottolineo la vergogna di una Nota di aggiornamento al Def che a una settimana dal festeggiamento sul balcone di Palazzo Chigi ancora non si vede): una manovra ingiusta e propagandistica che scarica i costi futuri – circa 100 miliardi – sui giovani, una manovra in cui mancano del tutto i temi del lavoro e le politiche per la crescita».

E’ quanto dichiara Maurizio Martina.