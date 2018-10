Acerbo (Rifondazione) oggi a Riace: “Al fianco di Mimmo Lucano esempio per l’Europa intera”

Agenpress. «Sono orgoglioso di poter essere oggi a Riace – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – per essere anche fisicamente accanto a Mimmo Lucano e alla sua battaglia per la convivenza fra i popoli e contro il razzismo.

Riace rappresenta un esempio positivo che abbiamo esportato in Europa, una storia ventennale in cui si dimostra come l’accoglienza fra pari dia fastidio ai predicatori di odio.

Se il suo operato è celebrato come un modello di civiltà e anche sviluppo locale e se i Salvini e le Meloni non trovano di meglio che gettare fango sul suo operato, significa che Lucano sta rompendo una narrazione tossica secondo cui gli immigrati sono i nemici e il problema del paese.

Intendo continuare la battaglia del nostro partito insieme a lui e agli amministratori locali che invece di far divenire business l’accoglienza o invece di innalzare barricate contro i profughi, costruiscono speranze di un futuro migliore, per tutte e per tutti. Sono loro quelli che cambieranno, dal basso, questo paese».