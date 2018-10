On. Claudia Porchietto (Forza Italia): Reddito di cittadinanza, da spese immorali al diritto a spendere

Agenpress. Di Maio un passo avanti e due indietro proprio come la sua Manovra, oggi “chiarisce” su Facebook ulteriori aspetti del Reddito. “La mia precisazione riguarda le spese immorali: io non mi riferivo a nient’altro se non al gioco d’azzardo” ci tiene a specificare il vicepremier. Quindi di fatto il reddito di cittadinanza sarebbe un misura di contrasto al gioco d’azzardo che riapre così il carrello della spesa a tutto il resto.

Le spese immorali non saranno quindi più sanzionate perché spendere non è immorale nella logica dei 5 stelle con Di Maio rincara la dose parlando addirittura “di diritto a spendere” quei soldi con i quali si potrà comprare di tutto e a quanto si apprende, sarà erogato sul bancomat e non su una carta apposita, perché il Movimento ne teme l’umiliazione nell’utilizzo. Un capolavoro di incoerenza in un mondo senza doveri e di diritti acquisiti.

Sarebbe a questo punto molto più dignitosa una carta sociale per comprare del pane, perché Di Maio non ha chiarito le finalità di questo Reditto. Se non è assistenzialismo allora ci spieghi cos’è, a chi è rivolto davvero e a cosa può servire davvero. Così in una nota l’On.Claudia Porchietto (Fi)