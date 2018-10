Sen. Lucio Malan (Forza Italia): Ue, Governo ammetta inganno o vada avanti

Agenpress. “Di fronte alla bocciatura europea della manovra il Governo ha solo due strade: o chiede scusa per aver illuso gli elettori e aver messo in pericolo l’economia italiana, oppure va avanti con tutto quanto ha annunciato e stra-annunciato.

Non sarebbe moralmente accettabile che facesse passi indietro dando poi la colpa al resto del mondo per non aver mantenuto le promesse fatte, parte in campagna elettorale e parte nel contratto di governo.

Dalla lettera di Dombrovskis e Moscovici apprendiamo poi che raccomandazioni sui requisiti del patto di stabilità sono state approvate anche dal governo italiano, in sede di consiglio europeo del 28 giugno e di consiglio europeo dei ministri il 13 luglio. Proprio le raccomandazioni che ora la nota di aggiornamento al DEF disattende. Complimenti alla coerenza! Tuttavia, i moniti dell’Unione Europea non possono essere un alibi per non mantenere le promesse elettorali.

Se credono davvero a ciò che dicono, e cioè che con questa manovra si rilancia l’economia italiana, vadano avanti e in breve tempo potranno sbugiardare Dombrovskis, Moscovici, gufi e rosiconi come avrebbe detto un predecessore di Giuseppe Conte. Altrimenti spieghino agli italiani di averli ingannati e che anche con il deficit al 2,4% non sarebbero mai in grado di dare reddito e pensione di cittadinanza e la vera quota 100.”

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.