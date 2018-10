Sgarbi a Radio 2: “Ho parlato con Berlusconi, della politica non gli interessa più niente, non vede l’ora di andarsene”

Agenpress. Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00.

Sgarbi ha parlato di nuovo dei suoi rapporti con Forza Italia: “Il gruppo è una cosa, il partito è un’altra. Mi sono dimesso dal gruppo, ma ho potenziato il partito.

Oggi ho incontrato Berlusconi, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove. Il mio atto di ieri ha determinato un effetto positivo. Berlusconi è felice, i nostri rapporti sono inalterati. Lui ha problemi col partito, io no. Per lui il partito è un problema, per me è una struttura che può essere utilizzata per arrivare a grandi risultati. A Berlusconi non frega più niente della politica, aspetta solo il momento di andarsene.

Gli ho consigliato di lasciare dopo le europee. La Meloni nella nuova Forza Italia? Vediamo, lei ha una posizione più di destra. Si può fare una costituente che parta da Forza Italia e si allarghi. Mara Carfagna leader di Forza Italia? Lo escluderei”.