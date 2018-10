Verona. Il PD contro la capogruppo che ha votato contro lʼaborto. Cirinnà: sono schifata

Agenpress – La legge 194 “non si tocca”, ha scritto su Facebook il segretario Pd Maurizio Martina. “Con chiarezza: la legge 194 a difesa delle donne e della maternità consapevole non si tocca. Chi vuole ricacciare il paese nel passato degli aborti clandestini deve sapere che tutto il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne. Non può esserci nessuna ambiguità su questo punto – ha sottolineato – tanto più oggi di fronte alle provocazioni di alcuni esponenti della maggioranza di governo che immaginano per l’Italia un ritorno al Medioevo”.

La senatrice dem Monica Cirinnà si è detta “esterrefatta e schifata”, commentando il fatto che a Verona la capogruppo del Pd abbia votato una mozione contro la legge 194. “Va bene gli appelli all’unità, ma se l’unità deve essere un fritto misto, un mettere insieme questo e quello io non ci sto. Il Pd deve essere un partito fieramente di sinistra”.

Non si dimetterà nonostante le polemiche Carla Padovani, la capogruppo veronese del Pd criticata per aver votato contro l’aborto. “Sono in pace con la mia coscienza, su questo tema il partito non ha una linea chiara”, ha dichiarato la consigliera, replicando alle pressioni dei vertici dem che le chiedevano un passo indietro.