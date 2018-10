Verona vota contro l’aborto. Ma per il PD e il M5S si tratta di “grave errore”, si torna al Medioevo

Agenpress – Il Consiglio comunale di Verona a maggioranza centrodestra ha dato il via libera al documento della Lega con la sottoscrizione del sindaco Federico Sboarina e pure con il voto a favore della capogruppo Pd Carla Padovani. Ventuno i voti a favore e sei i contrari, respinta invece la proposta per la sepoltura automatica dei feti abortiti. In aula erano presenti anche le femministe di “Non una di meno“, vestite da ancelle in segno di protesta con i costumi della serie tv “Handmaid’s Tale” ispirata al romanzo di Margaret Atwood: dopo l’approvazione sono state fatte allontanare dall’aula e hanno poi denunciato l’accaduto su Facebook. “La vita è valore universale e non di partito – si è difesa Padovani durante un’intervista a Tg2000– Ho votato secondo coscienza. Sulla legge 194 non mi sembra che il Pd abbia una linea chiara. Non mi aspettavo tutte queste polemiche”.

“Sono in pace con la mia coscienza, su questo tema il partito non ha una linea chiara”, ha dichiarato la consigliera, replicando alle pressioni dei vertici dem che le chiedevano un passo indietro.

“La vita è un valore universale e non di partito”, ha sottolineato la Padovani in un’intervista a La Repubblica. “Per questo mi pare improprio che il partito invochi le mie dimissioni: se il Pd è contro la libertà di coscienza, mi cacci e se ne assuma la responsabilità”.

Rispondendo a chi ha invocato le sue dimissioni, la capogruppo dem ha precisato che la mozione “non era strumentale e non va contro la legge 194. Io ho votato solo la parte deliberativa per stanziare fondi a sostegno delle associazioni che operano a sostegno della vita, in particolare per quelle che aiutano le ragazze madri”.

“Io sto con ogni iniziativa pro vita, da quella nascente a quella dei migranti. Non si possono fare distinguo”.

Il segretario Maurizio Martina ha parlato di grave errore, mentre il presidente del Lazio Nicola Zingaretti è intervenuto contro “i colpi di mano sulla 194”. Ma pure il sottosegretario M5s alla presidenza del consiglio Mattia Fantinati, eletto a Verona, ha deciso di condannare il provvedimento: “A Verona sembra di essere tornati al Medioevo – ha detto – Se davvero si volessero intraprendere politiche serie di sostegno alla maternità, si dovrebbero finanziare strutture pubbliche e non associazioni private di dubbio orientamento. Strumentalizzare temi etici per fare campagna elettorale è un grave errore”.