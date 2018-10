Bordoni (Forza Italia): Rifiuti, Raggi avanti solo con politica dei No

Agenpress. Continua la politica del no della sindaca Raggi che non vuole porre mano al problema dei rifiuti a Roma negando la costruzione di nuove discariche. Vorrei ricordare alla sindaca che le discariche attuali sono al collasso e in alcuni casi andrebbero chiuse perché malsane per coloro che abitano nelle loro vicinanze.

Dunque l’unica alternativa è di costruirne di nuove magari adottando criteri più moderni che spingano in direzione di una differenziata migliore rispetto alla attuale.

Così in una nota l’On. Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della Commissione Ambiente Capitolina