Global Youth Compass: tre giorni di intensi confronti tra giovani imprenditori e la politica

Agenpress. Pieno successo della convention “Compass Global Gathering” che chiuderà i lavori al San Clemente Palace Kempiski di Venezia.

Alla presenza del suo presidente la romena Oana Livia Badea e di alcuni membri del board tra cui i due italiani Giorgio De Carlo, il fondatore e direttore dell’istituto Quaeris, e Alex Dipalo giovani imprenditori da tutto il mondo hanno dato vita ad un serrato confronto con alcune delle personalità del mondo politico tra cui ex-premier Mario Monti.

Tra gli interventi più apprezzati quello di Mauro Miedico capo ad interim del settore prevenzione anti-terrorismo delle Nazioni Unite.

Miedico ha sottolineato l’importanza di eventi come questo perché in un mondo globalizzato sono preziose occasioni di confronto perché confronto vuol dire crescita. I giovani sono i leader di oggi come ha sostenuto il segretario generale dell’Onu Guterres e ha ragione e venendo qui sono convinto che sono le voci dei giovani che vanno ascoltate di più.

Altra voce importante della convention quella del segretario generale del Partito Popolare Europeo Antonio Lopez Isturiz-White.

Nel suo intervento ha ricordato ai giovani di non dimenticare mai la loro formazione e le loro origini anche quando arrivano ad essere dei leader. Il loro punto d’arrivo non sono i soldi ma il tessere le loro relazioni e diffondere le loro conoscenze per migliorare la società. Oggi siamo alla vigilia di un’altra grande rivoluzione dopo quella industriale a cui purtroppo seguirono due guerre mondiali, quella digitale nella quale l’apporto dei giovani sarà fondamentale.