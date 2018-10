Papa Francesco ai giovani: rimanete liberi

Agenpress, Fate voi la vostra strada. Siate giovani in cammino; in cammino, che guardano orizzonti, non lo specchio. Sempre guardando avanti, in cammino, e non seduti sul divano.

Tante volte mi viene da dire questo: un giovane, un ragazzo, una ragazza, che è sul divano, finisce in pensione a 24 anni: è brutto, questo! E poi, voi lo avete detto bene: trovare se stesso. Trovare se stesso non è lo specchio, guardare come sono. Trovare me stesso è nel fare, nell’andare alla ricerca del bene, della verità, della bellezza. Lì troverò me stesso.

Quindi l’invito forte ai giovani a vivere senza cedere alle ideologie o al mercato: “Voi giovani, ragazzi e ragazze – dice – voi non avete prezzo. Non siete merce all’asta. Per favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono idee nella testa e per finire schiavo, dipendente, fallito nella vita”.

Infine l’invito a dialogare con gli anziani, con i nonni. “Loro sono le radici della vostra concretezza – afferma – le radici del vostro crescere, fiorire e dare frutto.” E conclude: “Prendete le radici e portatele avanti per dare frutto, e voi diventerete anche radici degli altri”.