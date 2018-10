Papa: la Chiesa è vicina anche a chi fallisce nel matrimonio

Agenpress. L’ insegnamento di Gesù, sottolinea il Papa, “è molto chiaro e difende la dignità del matrimonio, come unione di amore che implica la fedeltà”. Se invece prevale nei coniugi l’interesse individuale, la propria soddisfazione, allora la loro unione non potrà resistere.

La Chiesa da una parte non si stanca mai di confermare la bellezza della famiglia consegnata dalla Scrittura e dalla Tradizione, nello stesso tempo, si sforza di far sentire concretamente la sua vicinanza materna a quanti vivono l’esperienza di relazioni infrante o portate avanti in maniera sofferta e faticosa.

L’amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il perdono. Perciò alla Chiesa, in queste situazioni, non è chiesta subito e solo la condanna. Al contrario, di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente chiamata a vivere la sua presenza di amore, di carità, di misericordia e di comprensione, per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti.