Criptovaluta One Coin . La vera libertà finanziaria è cominciata!

Agenpress – Negli ultimi tempi le istituzioni legislative e finanziarie del nostro paese hanno cominciato ad interessarsi fattivamente al mondo della criptovaluta.

E’ un modo di rispondere (con il tipico ritardo della nostra nazione) ad un’istanza di autonomia e di certezza che si è diffusa a livello mondiale dopo la grande crisi successiva al crollo di Lehman Brothers Holdings Inc. Essa, insieme alla grande bolla esplosa dopo la crisi dei subprime (la crisi finanziaria scoppiata alla fine del 2006 negli Stati Uniti che ha avuto gravi conseguenze sull’economia mondiale), nei paesi sviluppati del mondo occidentale, ha innescato la grande recessione (da molti considerata la peggior crisi economica dai tempi della famosa crisi del 1929).

Il mondo finanziario si è allontanato sempre di più dalla vita quotidiana di ognuno di noi e ci ha portato ad essere consapevoli del fatto che la nostra ricchezza o la nostra povertà non dipendono più direttamente dalle nostre capacità acquisite, bensì da fattori al di sopra del nostro controllo e condizionati dalle decisioni di alcuni soggetti che dettano regole in grado di determinare il concetto di valore poi usato nell’economia quotidiana per ottenere beni o servizi.

Per reagire a ciò, il panorama macroeconomico mondiale attuale ha trasformato il sistema di scambio di beni e servizi attraverso l’utilizzo di metodi autonomi rispetto al mercato tradizionale del denaro (le valute “fiat”) e così l’oggettività di un valore economico non avviene più con i sistemi tradizionali di valutazione che sostengono il valore monetario solo attraverso la sua spendibilità mediante la moneta tradizionalmente conosciuta, bensì con parametri che fuoriescono dal sistema bancario il quale da produttore ed erogatore di denaro si trasforma in semplice soggetto alternativo di utilizzo di uno strumento di pagamento non più istituzionale.

E’ importante comprendere questo passaggio in quanto il denaro così come tradizionalmente inteso ha perso la sua caratteristica principale ovvero quella di strumento per l’acquisto di beni e l’accumulo di ricchezza spendibile.

In questa situazione ha cominciato a diffondersi in Italia (dopo successi ottenuti in tutto il mondo) un nuovo metodo di pagamento e di ricchezza spendibile: la criptovaluta One Coin, progetto ideato e prodotto da One Life ltd.

Nel primo anno ha avuto una diffusione di utenti con una percentuale di crescita per valori utilizzati superiore ad Amazon – Facebook ed addirittura Apple: infatti One Coin nei primi undici mesi di vita ha raggiunto il suo primo “bilione” di giro d’affari mentre per colossi come Amazon sono occorsi ben 4 anni, per Google 5 anni e per Apple e Facebook 6 anni; nel 2018 One Coin è arrivata ad oltre 3,5 milioni di utenti certificati ed altrettanti in corso di certificazione ed abilitazione.

Questa criptovaluta basata su tecnologia Blockchain (che come è noto attribuisce al metodo di erogazione e produzione di un’essenza economicamente rilevante le caratteristiche di autoreferenziabilità – certezza – inviolabilità – inalterabilità), ha introdotto un’importantissima novità unica nel suo genere: una piattaforma informatica che permette ai possessori di One Coin la loro spendibilità denominata Dealshaker.

Essa è un metodo di scambio a controllo centralizzato nel quale il valore della moneta è giornalmente aggiornato ed oggettivizzato. Ciò significa che in ogni istante e contemporaneamente in 194 paesi al mondo 3,5 milioni di utilizzatori hanno la quotazione giornaliera e stabile del controvalore monetario rispetto alla valuta corrente (euro-dollaro- etc..).

I negozi registrati (e certificati dalla compliance aziendale) sono 79602 con 422.779 utenti privati che effettuano compravendite di beni di ogni genere, dai monili alle case per arrivare a barche e servizi di uso comune (come il medico dentista od il personal trainer): valori che aumentano di ora in ora!

L’azienda garantisce che se la transazione avviene attraverso Dealshaker con mezzi fraudolenti o in frode alla legge, essa verrà annullata e restituite al danneggiato tutte le monete ONECOIN della transazione. Ciò grazie al fatto che ogni soggetto, prima di iscriversi viene analizzato dalla “compliance” interna della società e tutti gli oggetti posti in vendita vengono preventivamente valutati ai fini del rispetto delle leggi internazionali.

Così accade che soggetti allocati in diverse parti del mondo ogni minuto effettuano compravendite di beni e servizi superando i confini dello spazio territoriale e gli spazi angusti delle lobbies che controllano il mercato del denaro e l’economia mondiale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 22 ottobre 2015 (in causa C-264/14, Skatteverket c/ Hedqvist) ha finalmente stabilito, a proposito delle criptomonete, che “le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse delle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi, costituiscono operazioni finanziarie, in quanto tali valute siano state accettate dalle parti della transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”, quindi le banche non potranno più avere il monopolio dello spostamento di ricchezza.

Nessuna criptovaluta al mondo possiede una piattaforma così evoluta come il “dealshaker”: esso è una vera e propria garanzia di legalità perché ogni transazione e vendita di beni è tracciata e qui possono essere venduti anche beni con pagamento in quota parte in euro.

ONECOIN diventerà nell’arco dei prossimi anni il mezzo di pagamento più usato al mondo perché supera i limiti valutari e fa della rapidità e tracciabilità la sua forza.

Basti pensare che, dopo 10 mesi dall’apertura la piattaforma dell’e-commerce dealshaker.com ha generato una spendibilità calcolata in 3 miliardi di euro con 30 milioni di conti aperti.

La capitalizzazione attuale di ONE COIN è superiore a 1,3 trilioni di euro, con un valore per moneta partito da euro 0,50 del 31-5-2015 per arrivare ad euro 26,95 al 2-9-2018.

La blockchain di One Life calcola 72 milioni di One giornalieri che, moltiplicati per euro 26.95 generano 1,94 miliardi di euro al giorno di conio spendibile.

Paragonata ad altre criptovalute anche più (apparentemente…) famose è bene precisare che ha un valore certo per tutti i fruitori in tempo reale mentre tutte le altre piattaforme di scambio delle 1752 restanti sono autoreferenzianti nel senso che stabiliscono il controvalore secondo modalità non controllate e suscettibili di speculazione (si pensi che un bitcoin si possono avere variazioni di persino 1.000,00 euro nell’arco della medesima giornata: cosa che non può accadere con ONE COIN).

La rapida diffusione sul mercato mondiale di questa moneta è stata talmente rapida che molte parti contraenti che si conoscono direttamente molte volte non hanno bisogno di porre sulla piattaforma un bene ma decidono di effettuare una trattativa di scambio privata: sono già stati conclusi contratti preliminari di compravendita di immobili, di beni mobili iscritti in pubblici registri come barche.

Il possessore dell’account di ONECOIN è identificato tramite KYC (acronimo di KNOW YOUR CUSTOMER) che, mediante tecnologia Blockchain, determina l’assoluta riconducibilità al beneficiario economico. Ogni soggetto viene inserito nel registro di Blockchain (immutabile e certificato) posseduto dall’autorità centrale di OneLife (titolare dei diritti di ONECOIN) nel pieno rispetto delle norme antiriciclaggio.

ONECOIN è l’unica criptovaluta ad avere un ufficio di controllo centralizzato nel quale confluiscono tutte le movimentazioni relative agli accounts.

Questo rivoluzionario strumento di pagamento supera i confini della territorialità perché oggi un veronese può vendere (attraverso il Dealshaker) ad un soggetto bulgaro o ceco di Praga beni e servizi ricevendo in cambio monete spendibili subito in Italia mediante l’acquisto sul Dealshaker o verso soggetti che le accettano per alienare beni mobili ed immobili di proprietà. Diversamente otterrebbe LEV (dal Bulgaro) o CORONE (dal Ceco) che in Italia non potrebbe spendere o convertire agevolmente in euro.

Vi sono infatti monete che non possono neppure essere scambiate in Italia per la loro conversione ed è comunque a tutti noto che nel panorama economico mondiale, moltissime monete hanno il loro valore ancorato ad un’altra moneta di riferimento come ad esempio il dollaro o lo yen.

E’ però evidente che oggi, chi voglia vendere un prodotto od un servizio in un paese ove non si usi una moneta con ampio sviluppo, si trova in difficoltà poi a doverla trasformare al valore attribuito dal compratore, con il risultato di una evidente perdita (la cosiddetta celebre “perdita su cambio”) parziale oppure addirittura totale nel caso in cui la moneta ricevuta non fosse recepibile dal suo sistema economico.

Un’esempio su tutti è ciò che attua il più grande network al mondo di vendita di servizi per il turismo Booking.com: nelle clausole (che nessuno guarda) del loro contratto di vendita c’è scritto che il prezzo indicato può subire variazioni in quanto se si paga sul luogo di erogazione del servizio, il pagamento avverrà in valuta locale ed al cambio del giorno in cui ci si presenta in struttura. Pensate che la variazione può essere anche del 10%! Ovviamente ciò non potrà mai avvenire se il pagamento avviene in One Coin perché con il Dealshaker invece lo scambio di beni ed il loro pagamento non subiscono speculazioni valutarie ed il trasferimento di ricchezza è immediato senza alcuna commissione: ecco la rivoluzione! La vera libertà finanziaria è cominciata!