E&V-Nomisma: gli stranieri trainano l’immobiliare commerciale

Agenpress. Dopo una crescita record del 2017 con un totale investito di 11 miliardi di euro, nel primo trimestre 2018 il mercato immobiliare commerciale ha mostrato una lieve contrazione degli investimenti. Nei primi sei mesi dell’anno, gli investimenti stimati sono di circa 3,2 miliardi di euro, pari al 2,6% del mercato europeo.

Gli investitori stranieri continuano a trainare il mercato italiano con una quota del 67% degli investimenti totali. Nel primo semestre 2018, viene privilegiato dagli investitori il settore retail e i capitali investiti hanno riguardato in prevalenza centri commerciali, concentrandosi in location secondarie rispetto a Milano e Roma. Milano si conferma come il mercato più liquido in Italia, in grado di attrarre il 43% degli investimenti totali. Il mercato romano attira invece il 20% degli investimenti.

Queste le principali evidenze del Market Report “Commercial Real Estate in Italy – H1 2018” realizzato da Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma.

Lo studio evidenzia una differenziazione dei portafogli immobiliari a favore della logistica (15% del totale investito) e degli investimenti alternativi (14% sul totale). A conferma della rilevante presenza di investitori stranieri sul mercato corporate italiano, nella prima parte del 2018 si è confermato prevalente il ruolo delle società immobiliari quotate europee (30% del totale investito), con un significativo aumento rispetto al 2017. A seguire, i fondi immobiliari di diritto italiano (16,6%) e dei veicoli stranieri (15,3%).