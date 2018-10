Genova. Crollo ponte. “Liberate la Valpolcevera”. Cittadini e commercianti in corteo

Agenpress – Con uno striscione “Liberate la Valpolcevera”, un corteo di 5 mila si è radunato questa mattina davanti a Palazzo San Giorgio, nel cuore del Porto Antico di Genova, da dove alle 9.30 è partito il corteo di protesta indetto da un’aggregazione spontanea di cittadini di Certosa, Rivarolo e Bolzaneto.

“Oltre il ponte c’e la voglia di ripartire ed avere risposte concrete” dicono dal megafono gli organizzatori. mentre uno dei cori è: “Bucci aprici le strade”.E mentre in piazza i residenti chiedono al governo interventi per riappropiarsi della propria vita, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli incontra in Prefettura la commissaria europea Violeta Bulc: “E’ un decreto che sarà migliorato – rassicura a vertice finito – ma che invito a non contestare perchè è scritto con il cuore e con la testa per Genova e consentirà al commissario Bucci di poter lavorare bene”. Rassicurazioni ai cittadini che arrivano anche dall’Europa: “L’Italia riceverà l’aiuto dell’Unione europea per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova e la gestione del post-crollo – ha annunciato Violeta Bulc – “Sono qui per onorare la memoria delle vittime, per un tributo alle famiglie che hanno sofferto per questa grande tragedia e per offrire l’aiuto dell’Europa”.