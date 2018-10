Giuseppe Conte e il concorso universitario. Pd: “Chiarisca in Aula sul conflitto di interessi”

Agenpress – “Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità”. E’ quanto si legge in un’interrogazione del gruppo del Pd di Palazzo Madama. “Nella commissione che lo ha giudicato c’era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso curriculum socio dello stesso Presidente del Consiglio? Conte – è l’invito del Pd – venga in aula a rispondere subito ai tanti dubbi”.

Come riporta il Fatto Quotidiano si parla di “un potenziale conflitto di interessi dietro il concorso da professore ordinario all’università di Caserta vinto dal premier Giuseppe Conte nel 2002. A darne conto è Repubblica, che racconta come tra i commissari d’esame ci fosse Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima Conte in qualità di avvocato del Garante della privacy aveva firmato un ricorso contro la Rai. I senatori del Pd hanno chiesto al premier di riferire in Aula e lanciato su Twitter l’hashtag “#concorsopoli“.

Secondo il quotidiano di largo Fochetti il conflitto di interessi si configura perché secondo l’Anac la “collaborazione professionale con una comunione di interessi economici” tra l’esaminato e l’esaminatore determina l’incompatibilità. E stando al curriculum del premier lui e Alpa all’epoca del concorso di Caserta collaboravano professionalmente, oltre ad essere in seguito diventati soci di studio.

La circostanza era già emersa a settembre quando Conte ha prima chiesto lo spostamento di un esame e poi – di fronte alle polemiche – deciso di rinunciare a partecipare al concorso per una cattedra a La Sapienza di Roma: cattedra che sarebbe stata lasciata libera proprio da Alpa”.

Repubblica spiega di aver contattato Conte che però non ha voluto rispondere alle domande, mentre Alpa ha spiegato di “non aver mai avuto uno studio associato con Conte”: erano solo “coinquilini“, o meglio il premier aveva lo studio sopra il suo. Tuttavia tra 2001 e 2002 difesero insieme il garante della privacy. E “sempre nel 2002 Conte aprì un nuovo studio” in piazza Benedetto Cairoli 6, lo stesso indirizzo dello studio di Alpa. E “hanno anche lo stesso numero di telefono”. Inoltre ci sono “dieci pubblicazioni di Conte tra il 2003 e il 2012 in volumi curati dal professor Alpa”, si legge ancora sul Fatto.