Governo. Fabrizio Cicchitto (ReL). L’attuale farsa può diventare tragedia

Agenpress – Adesso è possibile valutare che la scelta del governo di operare uno sforamento del deficit apparente del 2,4% presenti due aspetti: uno politico, l’altro economico. Quello politico è costituito dall’obiettivo di rovesciare l’attuale equilibrio europeo, fondato sull’alleanza tra popolari e socialisti. Poi, come al solito, questo obiettivo è perseguito con lucidità da Salvini e con vacuità e velleitarismo da Di Maio. A sua volta, il risvolto economico di questa finanziaria è che lo sforamento del 2,4% non è fatto in nome di un rilancio degli investimenti pubblici, delle infrastrutture, di una riduzione della pressione fiscale per le imprese in modo da fare occupazione, aumentare la produttività e quindi produrre crescita, ma sommando due assistenzialismi, quello grillino sul reddito di cittadinanza e quello leghista sulle pensioni. Nel quadro di questo disegno politico, Salvini e Di Maio insultano Juncker e Moscovici, che cadono come polli nella trappola, ma non si rendono conto di giocare col fuoco. Juncker e Moscovici sono, anche loro, due tigri di carta che non fanno crollare la borsa e che non fanno salire lo spread. Le società di rating, invece, si esprimeranno a fine mese, e loro non sono tigri di carta e non fanno complotti: a suo tempo, massacrarono i leader dell’Europa del Sud uno dopo l’altro, Berlusconi compreso, ritenendoli inattendibili. Adesso potrebbero fare la stessa cosa, in quel caso, Salvini e Di Maio non potranno prendersela con l’Europa, ma dovranno prendersela con se stessi. L’attuale farsa può diventare tragedia. Lo scrive Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera, in un articolo uscito su Huffington Post