I giornalisti di Repubblica ed Espresso a Di Maio: “Continueremo a raccontare la verità”

Agenpress – Come scrive oggi Repubblica “Ancora un volta il vicepremier Luigi Di Maio non perde occasione per mostrare a tutti gli italiani la sua cultura”. I cdr di Repubblica ed Espresso rispondono al vicepremier Luigi Di Maio che oggi, in una diretta Facebook, ha attaccato il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, evocando la morte dei giornali e il licenziamento dei giornalisti.

Di Maio, scrivono i cdr di Repubblica e L’Espresso in un comunicato, “non solo ignora che il Gruppo Espresso non esiste più da due anni, confluito nel più articolato gruppo Gedi che è leader in Italia nell’informazione quotidiana e multimediale. Ma dimostra per l’ennesima volta di non conoscere la differenza tra bufale e notizie, evidentemente perché espertissimo della prima fattispecie e allergico alla seconda.

(tratto da Repubblica)