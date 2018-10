Salvini come Di Maio. Giornali e commissari ci attaccano. Pace Fiscale? Fino a 500mila euro

Agenpress – “#Salvini: dal giorno in cui è nato questo Governo non c’è giorno in cui non siamo stati attaccati, da giornali e commissari vari. Detto questo, ho molte cose da fare e non ho certo il tempo di arrabbiarmi”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’interno e vicepremier Matteo Salvini. Rispondendo poi a Rtl 102.5 dice:

“Ho poco tempo per leggere giornali, guardare tv e arrabbiarmi. Ci sono giornali che scrivono palle ma non sto qui a lamentarmi. E vero che da quando è nato il governo ci attaccano, come ci attacca l’Europa, ma non ho voglia di lamentarmi”. Al massimo, ha concluso Salvini, “se un giornale o una tv o una radio non mi piace non la vedo”.

Sulla pace fiscale ribadisce che riguarderà tutti i debiti “fino a 500mila euro” e sarà un intervento “a saldo e stralcio” non solo su interessi e sanzioni ma anche “sul capitale”.

“Non sarà una classica rottamazione ma un intervento a gamba tesa”. “La pace fiscale che voglio portare fino in fondo – ha aggiunto – è quella di milioni di italiani costretti a vivere da fantasmi che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi gli andata male e si portano dietro cartella che non pagheranno mai”.

La “#PaceFiscale non sarà una rottamazione. Provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo stato incassa quello che non avrebbe mai incassato, e tu torni a lavorare in pace”.