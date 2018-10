Sole 24ore e Il Mattino di Napoli: “parole di Di Maio violente. Attacco preoccupante”

Agenpress – Il comitato di redazione del Sole 24 Ore esprime in una nota “solidarietà ai colleghi dell’Espresso e del Gruppo Gedi dopo le parole del vicepremier Luigi di Maio. Accusare i giornali di produrre bufale e fake news, passando il tempo ad alterare la realtà, è – questa sì – una narrazione “alla rovescia”.

Il cdr del Sole ritiene molto preoccupante tale attacco, che peraltro non è il primo, al lavoro quotidiano di un’intera categoria professionale, quella dei giornalisti, impegnata ogni giorno per fornire un’informazione seria, completa e di qualità ai cittadini”.

Anche “il Cdr de Il Mattino di Napoli e i redattori tutti sono al fianco dei colleghi di Repubblica e l’Espresso per gli attacchi del ministro grillino per il Lavoro, Luigi Di Maio”. É quanto si afferma in una nota nella quale è anche scritto: “In un momento di grande crisi dell’intera editoria nazionale, dopo gli sforzi economici e professionali chiesti a redattori e collaboratori di tutte le testate giornalistiche, si ritiene inammissibile che un ministro del governo italiano, ed in particolare titolare di un dicastero così importante, possa invocare il licenziamento dei dipendenti delle due testate giornalistiche adducendo motivazioni di carattere personale e politico”.

“Parole di violenza, quelle utilizzate dal ministro Di Maio, che toccano la sensibilità del Cdr de Il Mattino e dei redattori, reduci da contratti di solidarietà e dalla cig, e dagli attacchi scomposti, appena sabato scorso, del sottosegretario grillino al Mezzogiorno Barbara Lezzi per un articolo a lei sgradito” prosegue la nota. “Quando una testata giornalistica è in difficoltà o, peggio, chiude non soltanto è una sconfitta della democrazia e della pluralità dell’informazione ma un danno economico per l’intero Paese”. Il Cdr de Il Mattino chiede, dunque, al governo, oltre che “una maggiore sensibilità nei confronti dell’intera categoria giornalistica, anche maggior rispetto per l’importantissimo e delicato ruolo che tutti noi svolgiamo chiedendo di non essere minacciati nel rispetto dei principi democratici ai quali tutti, editoria e politica, devono confrontarsi”.