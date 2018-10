Tajani (FI). Siamo attaccati dai mercati, governo si fermi. Reddito cittadinanza è offesa a forze dell’ordine

Agenpress – “Siamo sotto attacco e invece di alzare le difese mi pare che le si abbassino. già stanno aumentando i tassi variabili dei mutui e se aumenta il debito pubblico e le agenzie di rating decidono di declassare l’Italia anche di un solo gradino si spaventano tutti gli investitori”.

Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani appellandosi al Governo sulla manovra e invitandolo “ancora una volta fare marcia indietro, fermarsi, prima che sia troppo tardi”.

“Il problema non è Bruxelles o lo spread, il problema sono i conti degli italiani”, ha aggiunto alludendo allo spread sopra i 300 punti.

Secondo Tajani “non è questione dei giornalisti o dei politici, i grandi investitori hanno i loro centri studi e non hanno bisogno di ascoltare la dichiarazione di un politico od i leggere un editoriale su un giornale”.

“Sanno benissimo come vanno le cose – prosegue – e la manovra, che non è espansiva, non dà sostegno alle imprese, non ha la flat-tax ma solo il reddito di cittadinanza, che è uno sperpero di denaro che non crea lavoro”. “Dicono no alla Tav, no alla Tap, no al Terzo Valico, no alla gronda – sottolinea – è una manovra che, anche un bambino si può rendere conto, non fa il bene dell’Italia né degli italiani. Il rischio è che peggiorando ulteriormente le cose i conti in tasca agli italiani saranno sempre più magri”.

Dare 780 euro “per stare sul divano a vedere la partita” è un’offesa alle forze dell’ordine che “guadagnano 1200 euro al mese, mettendo a repentaglio la loro vita”.

Tajani ha spiegato che nella manovra “non si sta facendo nulla per dare lavoro ai giovani disoccupati e nel Sud c’è un tasso di disoccupazione giovanile del 50%”. “Che cosa si fa? Un reddito di cittadinanza che favorirà il lavoro nero, che sfuggirà a ogni tipo di controllo. Inutile dicano sei anni di carcere. Sei anni di carcere non li danno neanche agli assassini”. Per Tajani, “favorire il lavoro nero significa affidare migliaia di giovani alla mafia, alla camorra alla Sacra Corona Unita”. “Dare 780 euro per stare sul divano a vedere la partita – ha concluso – è un’offesa nei confronti di carabinieri, finanzieri, poliziotti, agenti di Polizia penitenziaria che guadagnano 1200 euro al mese mettendo a repentaglio la loro vita. Questa è una vera ingiustizia”.