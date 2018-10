Asia Bibi condannata a morte perché cristiana. Appello di Matteo Renzi per la sua liberazione

Agenpress – “C’è una donna che da nove anni vive in un carcere pachistano “colpevole” solo di essere cattolica e di credere in Gesù Cristo. Si chiama Asia Bibi. È stata condannata a morte e in queste ore dovrebbe arrivare la sentenza definitiva. Sarebbe bello che su questa vicenda, tutti insieme, le donne e gli uomini di buona volontà fossero capaci di unirsi e non di dividersi. Unirsi per chiedere alle autorità pachistane di salvare e liberare Asia. Una delle gioie più grandi della mia esperienza di premier è stata abbracciare Meriam, imprigionata per lo stesso motivo in Sudan e poi liberata e recuperata con un volo di stato italiano. Mi piacerebbe tanto che tutti, credenti e non, lavorassimo uniti per consentire anche ad Asia di riassaporare la libertà”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.