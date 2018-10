Barone (FEDERDISTAT VVF) e Cordella (FILP VVF). Unità sindacale per il rilancio dei Vigili del Fuoco

Agenpress – Il Segretario Generale FEDERDISTAT VVF-FC (Federazione dei Direttivi e Dirigenti e del personale Corpo Nazionale Vigili del Fuoco) Ing. Antonio Barone e il Presidente di FILP (Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione) Vigili del Fuoco Fernando Cordella nella giornata di oggi si sono incontrati e hanno firmato un importante accordo sindacale per l’unità sindacale e con l’intenzione di predisporre le migliori prassi operative su tutte le materie contrattuali e di carattere politico-sindacale per il personale dei Vigili del Fuoco. L’accordo punta su un maggiore riconoscimento di professionalità del personale dei Vigili del Fuoco in particolare l’estensione nel ruolo dei direttivi di tutti i laureati nei vigili del fuoco (ingegneri, architetti, geologi, chimici, biologi, avvocati, economia, scienze motorie e sportive, medici), l’ equiparazione economica e previdenziale con le altre forze di polizia, la nascita dei “dirigenti aggiunti” alla pari dei “direttivi aggiunti” creati con il nuovo riordino e un ampliamento di competenze per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di soccorso pubblico e sicurezza sul lavoro. Inoltre l’accordo punta a rafforzare la presenza del ruolo del sindacato all’interno di tutto il Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

Nei prossimi giorni, dichiarano Barone e Cordella, definiremo una piattaforma che consegneremo ai vertici del Ministero affinché le nostre richieste possano essere accolte in vista del raggiungimento della rappresentatività sindacale nel comparto non direttivi e non dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al 31 dicembre 2018.