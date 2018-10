Def. Tria. Abbassare i toni. E’ il momento di prendere decisioni coraggiose

Agenpress – “La Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. Sono d’accordo con il presidente della Camera Fico, sulla necessità di abbassare i toni”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione sulla nota di aggiornamento al Def.

Scommettere sui cittadini non è solo un modo nuovo di agire, ma anche coraggioso che non vuol dire impavido e irresponsabile”, ha proseguito Tria, nel corso dell’audizione presso le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, sottolineando che “il nostro obiettivo è di avere stabilità finanziaria che non può essere raggiunta senza stabilità sociale: è il momento di prendere decisioni coraggiose superando il passato”.

“E’ una condizione necessaria intervenire con decisione per evitare sentimenti contrari al libero commercio e l’insorgere di sentimenti contrari all’Europa. Non si sta sui mercati globali senza reti per i perdenti e senza capacità di governare” la transizione, ha affermato il titolare del dicastero spiegando la ratio del reddito di cittadinanza che è “investimento di cittadinanza, investimento sulle parti più vulnerabili della società per far sì che tornino parte attiva”.

“E’ del tutto evidente che la strategia di contenimento” del debito “finora attuata non è risultata efficace”. Per il ministro dell’Economia Giovanni Tria “ormai da trent’anni il peso del debito pubblico vincola le scelte, va affrontato al di là delle politiche europee”. Per questo “occorre spostare l’obiettivo: solo attraverso una strategia che abbia al centro la crescita dell’economia è possibile avviare un percorso chiaro di riduzione del rapporto debito/Pil. Per tale ragione il governo sentita la Commissione Ue ha deciso di ridefinire il percorso verso l’obiettivo di medio termine”.