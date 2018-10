FMI taglia le stime del Pil italiano. Ma Conte e Di Maio si sentono fiduciosi

Agenpress – Il pil italiano crescerà dell’1,2% nel 2018 e dell’1,0% nel 2019 dopo il +1,5% del 2017. Lo prevede il Fmi lasciando invariate le stime di crescita rispetto all’aggiornamento del World Economic Outlook di luglio. Rispetto ad aprile 2018, invece, le stime sono state riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali per quest’anno e di 0,1 punti per il prossimo. La revisione al ribasso rispetto ad aprile e’ legata al ”deterioramento della domanda esterna e interna e all’incertezza sull’agenda del nuovo governo”.

Non si è fatta attendere la replica di Giuseppe Conte, per il quale “le previsioni” del Fondo monetario internazionale sulla crescita dell’Italia, “dovrebbero essere riaggiornate nel rispetto della nostra NOTA di aggiornamento del Def”.

“Confidiamo che la crescita sarà sicuramente superiore” alle previsioni del Fmi. Siamo ben determinati – ha aggiunto – abbiamo ben meditato questa manovra, questa linea di azione. Dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo sviluppo sociale del paese. Lo facciamo con la massima ragionevolezza”.

Per Luigi di Maio “rispetto all’Fmi la penso come il premier Conte e credo che il tasso di crescita dell’Italia sarà più alto delle stime” del Fondo Monetario. “Ai commissari dico non parliamoci a mezzo stampa ma riuniamoci intorno ad un tavolo” per discutere veramente della manovra che stiamo presentando.