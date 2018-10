Manovra. Furlan (Cisl). E’ senza investimenti. Il lavoro non si crea dando il reddito di cittadinanza

Agenpress – “Se ci fossero più investimenti la manovra diventerebbe accettabile pure per Bruxelles. La nota di aggiornamento al Def è del tutto generica e contraddittoria rispetto a quello che si intende fare sulle grandi opere. La manovra non dice nulla su Tav, Terzo Valico, Tap, Pedemontana. Il primo cambiamento di rotta che chiediamo è questo”.

E’ quanto ha detto la leader della Cisl Annamaria Furlan, nel criticare la manovra. Intervistata dal Corriere della Sera, per la quale “investire sui centri per l’impiego è molto importante. Ma può rivelarsi inutile se poi non ci sono posti di lavoro da offrire. E questo è il rischio che vogliamo evitare”.

“Il primo problema non è il livello del deficit ma quello degli investimenti per fare crescere il Pil e creare lavoro”.

Sul reddito di cittadinanza, occorre “combattere la povertà è una priorità. Ma il lavoro non si crea con sussidi”, “noi chiediamo invece tasse zero per le imprese che assumono giovani nel Mezzogiorno”.

Sulle misure fiscali, “ci aspettiamo che si rimetta in discussione l’Irpef a carico di pensionati e lavoratori, mantenendo la progressività”. Per le pensioni, quota 100 è “un buon punto di partenza. Ma serve un correttivo. Bisogna tenere conto che le donne italiane, in particolar modo al sud, ai 38 anni non ci arrivano. Serve un anno di contributi figurativi riconosciuti alle donne per ogni figlio”.