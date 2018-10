Oxfam. Pace fiscale è condono camuffato. Reddito di cittadinanza preoccupante

Agenpress – “Sul fronte degli interventi di politica fiscale, agli annunci sul rafforzamento della lotta contro l’evasione fiscale e contributiva – un ammanco erariale stimato in 109 miliardi di euro all’anno, in media, nel triennio 2013-2015 – fa pericolosamente eco il progetto di ‘pace fiscale’, un intervento che si configura come un ennesimo ‘condono fiscale camuffato’ a reiterato svilimento del concetto di equità fiscale e a discapito di chi corrisponde all’erario il dovuto”.

Lo indica l’Oxfam nell’Indice di Contrasto all’uguaglianza presentato al Meeting annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale in corso a Bali nel quale esamina anche le misure pereviste per la manovra. L’azione di Governo italiano sul fronte fiscale non presuppone ad oggi, secondo l’analisi di Oxfam, “alcuna intenzione di favorire lo spostamento del carico fiscale da redditi e consumi a patrimoni e rendite. Mentre l’idea di una tassazione patrimoniale progressiva – che tenga conto, con accortezza, dell’entità e delle tipologie dei patrimoni – resta, purtroppo, ancora un tabù”.

In attesa di poter valutare il disegno definitivo del reddito di cittadinanza, “a preoccupare sono le sue prospettate condizionalità”.

“Pur con dei limiti, il progetto di inclusione sociale previsto dal REI ha il merito di affrontare i bisogni dei più vulnerabili a trecentosessanta gradi, senza condizionare l’aiuto alla sola disponibilità all’attivazione lavorativa. Nel reddito di cittadinanza in parte gratuito in fase di ricerca, in parte offerto per tre volte consecutive e da accettare pena la perdita del sussidio, è visto come unica via di fuga dalla povertà: un paradigma messo a dura prova in un Paese che occupa le prime posizioni in Europa per il numero di lavoratori poveri”.