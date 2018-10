Pace fiscale. Commercialisti. Solo il 15% delle cartelle possono essere rottamate

Agenpress – Con la pace fiscale voluta da Matteo Salvini, sono pochi quelli che potrebbero usufruirne. Per il Consiglio nazionale dei commercialisti, se si dovesse applicare “solo in favore di chi non ha pagato, ma ha dichiarato il proprio debito di imposta all’Erario, gli importi iscritti a ruolo nelle cartelle non supererebbero il 15%”.

Il Consiglio ricorda che “nella media del periodo 2011-2016 il ‘gap’ complessivo relativo all’Irpef da lavoro autonomo, Ires, Iva, Irap, locazioni e canone Rai ammonta a circa 86,4 miliardi di euro: di questi, 13,2 miliardi sono ascrivibili alla componente dovuta ad omessi versamenti ed errori nel compilare le dichiarazioni, mentre il ‘gap’ da omessa dichiarazione ammonta a circa 73,2 miliardi”. Perciò, il “15,3% dell’evasione è di chi ‘dichiara, e poi non paga’ il restante 84,7% deriva da dichiarazione infedele o omessa”.