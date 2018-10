Pakistan. Si spera per Asia Bibi, condannata a morte. E’ in isolamento da 10 anni con tre ore di aria al mese

Agenpress – La sentenza di Asia Bibi è stata emessa ma è “riservata”. Così hanno deciso i giudici della Corte suprema del Pakistan, che hanno deciso di non rendere pubblico il verdetto nel caso di Asia, la madre cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2009.

Il marito Ashiq Masih, intervistato dal presidente della British Pakistani Christian Association (Bpca), ha dichiarato: “Asia è psicologicamente, fisicamente e spiritualmente forte. È pronta ed è disposta a morire per Cristo, data la sua grande fede. Non si convertirà mai all’islam”.

In Pakistan la vicenda della donna cristiana è un argomento molto sensibile. Asia Bibi è stata arrestata nel giugno del 2009 perché accusata dalle colleghe di oltraggio al profeta Maometto, ma in realtà la sua unica “colpa” era di aver bevuto dallo stesso recipiente utilizzato dalle altre donne musulmane. Nel novembre 2010 è stata condannata a morte per impiccagione e da allora è sottoposta a regime d’isolamento nella prigione di Multan, dove le viene concessa un’ora d’aria tre volte al mese. In questi anni si è ammalata più volte e alcuni carcerieri, che ormai hanno stretto legami con lei, fanno sapere che non riceve adeguate cure mediche.

Con ogni probabilità l’obiettivo dei tre giudici, tra cui anche il presidente Mian Saqib Nisar, è di prendere tempo per evitare che nel Paese scoppi la rivolta. Infatti mentre i cristiani sono riuniti in preghiera in tutto il Paese e chiedono la scarcerazione della donna incolpata di oltraggio a Maometto con false testimonianze, alcuni radicali continuano a chiederne l’impiccagione.

I giudici hanno chiesto riserbo fino a quando la sentenza definitiva non verrà resa pubblica. Il dott. Chowdhry, così come l’avvocato della donna, nutre buone speranze. “Dopo che verrà stabilito il suo rilascio tutti i Paesi occidentali dovranno offrirle subito asilo politico. Asia non merita niente di meno, per il suo grande stoicismo”. Poi riferisce le preoccupazioni di Ashiq Masih, marito della donna, che si trova in Gran Bretagna. “Egli teme che la sua famiglia non sarà mai più unita. La sua più grave preoccupazione è che se anche Asia dovesse ottenere l’asilo in Gran Bretagna, molto probabilmente non avrebbe il ricongiungimento con le figlie sposate”. Questo vuol dire, conclude con amarezza Chowdhry, “che sarà divisa per sempre da qualcuno che ama”.

“Il fatto che non si siano espressi immediatamente fa ben sperare” dichiara ad ACS Thair Khalil Sindhu, già ministro per i diritti umani e per gli affari delle minoranze della provincia pachistana del Punjab e membro del collegio difensivo di Asia Bibi durante il processo di appello parlamentare dell’assemblea del Punjab. Khalil Sindhu, oggi parlamentare del Punjab, era presente all’udienza ad Islamabad. “Vi è un’alta probabilità che la corte abbia posticipato l’emissione del verdetto perché ha intenzione di prosciogliere Asia. Vogliamo sperare che intendano organizzare il trasferimento della donna dalla prigione di Multan in un luogo sicuro. I fondamentalisti sono già pronti ad ucciderla”.