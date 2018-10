Reddito di cittadinanza. Martino (Forza Italia). Servono investimenti non sussidi

Agenpress – Speriamo che il cambiamento di strategia sulla politica economica del nostro Paese a sostegno della crescita ci permetta di uscire dalla stagnazione in cui l’Italia è condannata da anni, frutto della politica dei governi di sinistra, risultando uno dei Paesi dell’Unione più indietro di tutti. E’ necessario oggi stare al passo con l’innovazione tecnologica e con i mutamenti imposti dall’economia digitale e dalla competizione globale. Per fare questo basilari sono gli investimenti delle risorse in lavoro e non nel reddito di cittadinanza, la riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese, l’ammodernamento e la messa in opera di infrastrutture importanti come la Tav o la Tap o il terzo valico su cui al governo i 5 stelle sembrano essere sordi. Così Antonio Martino deputato di Forza Italia, nonché responsabile regionale in Abruzzo per l’organizzazione degli Azzurri.