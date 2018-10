Roma. Animalisti Italiani intitola sede a Wladimiro Lembo, clown che difendeva i diritti civili

Agenpress – “La nuova sede degli Animalisti Italiani onlus sarà dedicata a Wladimiro Lembo, protagonista di tante battaglie contro il maltrattamento e lo sfruttamento degli animali”. Così in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus. “È un segno di riconoscenza a un grande uomo che per 20 anni ha incarnato Animalisti Italiani facendolo diventare anche un punto di riferimento del dibattito sull’allargamento dei diritti civili come progressiva estensione di libertà – spiega – Un animalismo a difesa dei diritti violati: quelli di tutti. Era il ‘Clown Melanzana’ che attraverso le risate e le attività ludiche trasmetteva i principi per i quali noi ci battiamo: proteggere la vita e difendere la libertà dei più indifesi. Un mente poliedricamente versatile che condensava il coraggio di chi si schiera sempre in prima linea con l’altruismo di chi ha sempre messo il suo tempo a disposizione del prossimo. Il suo sorriso, il suo ottimismo e l’entusiasmo che trasmetteva in ogni azione hanno acceso e fatto camminare i sogni dell’animalismo italiano”. Conclude Caporale ricordando: “l’appuntamento per martedì 9 ottobre dalle ore 19, presso la sede di Animalisti Italiani, dove si svolgerà la serata in onore di Wladimiro, recentemente scomparso. Nell’evento commemorativo breve yoga della risata con la ‘maestra’ dell’attivista Lembo e proiezione di un video che ripercorrerà fasi della sua storia. Alle ore 20:00 avrà luogo uno spettacolo ‘Live’ in suo omaggio intitolato ‘IL SUO MIMO’”.