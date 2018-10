“Ruby rubacuori” mette nei guai Cristiano Ronaldo

Agenpress. La stampa inglese ha ritrovato la deposizione di un’altra donna che avrebbe avuto un incontro con Cristiano Ronaldo e la donna in questione sarebbe Karima El Mahrough più conosciuta con il suo nomignolo “Ruby rubacuori” ed entrò nell’inchiesta che coinvolse l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

La giovane il 22 luglio del 2010, davanti al procuratore aggiunto di Milano ha affermato di aver incontrato un anno prima il calciatore in una discoteca di Milano e avrebbe accompagnato Ronaldo in camera e, secondo la deposizione di Ruby, il giorno dopo l’uomo le avrebbe lasciato 4000 euro. Nessuna accusa di violenza in questo caso, ma Ruby era minorenne e se venisse provato lo scambio di sesso per denaro, sarebbe stato commesso un reato.