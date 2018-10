Def. Tria. Le coperture ci sono. 600 mln per flat tax. Salvini: sono molti di più, 1,7 mld

Agenpress – “La salita dei rendimenti sui titoli di stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva e non giustificata rispetto ai fondamentali dell’economia italiana”.

Lo ha detto Giovanni Tria davanti alle commissioni Bilancio riunite alla Camera. I partiti di governo hanno gia’ deciso di “ridimensionare alcune proposte e posporne delle altre” per mantenere un livello di indebitamento “analogo” a quello degli anni precedenti, mantenendo “un surplus primario”. Secondo Tria “non dobbiamo lasciare che la volatilità’ di breve termine dei mercati offuschi la nostra capacità di formulare valutazioni e previsioni equilibrate”.

“Auspichiamo quindi una mutua e proficua collaborazione nel processo di valutazione dell’imminente legge di bilancio tenendo in considerazione i rilievi e le osservazioni dei soggetti competenti – prosegue – Continueremo a costruire un clima collaborativo nella consapevolezza che tutte le misure possono dispiegare a pieno i propri effetti solo in un quadro di coordinamento istituzionale”. E in tal senso ricorda: “che il nostro intervento si muove nella cornice istituzionale europea. La modifica al sentiero di convergenza verso il MTO è uno degli strumenti messi a disposizione nell’ambito della governance comunitaria recepiti dal nostro ordinamento per permettere ai paesi membri di meglio adattare e valutare le proprie politiche in base a mutati contesti macroeconomici”.

La manovra di bilancio per il 2019 vale circa 37 miliardi e “contiene anche misure espansive, e interventi di copertura finanziaria – illustra ancora il ministro dell’Economia – Nel 2019 ci sono coperture per 15 miliardi di euro, di cui 6,9 miliardi di tagli di spesa e 8,1 di aumenti di entrate. Ci sono anche politiche di riduzione delle imposte il cui ammontare è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2010 e 2,3 nel 2021. L’effetto sul tasso di variazione del Pil è contenuto e raggiunge lo 0,1% nel 2021”.

Gli interventi previsti per la flat tax dal governo avranno un costo nel primo anno di soli 600 milioni, per poi salire a 1,8 milioni nel 2020 e a 2,3 milioni nel 2021: in totale 4,7 miliardi in tre anni. Ma su questo punto – a stretto giro di boa – arriva la replica di Matteo Salvini che precisa: “il costo per la flat tax sarà di 1,7 miiardi di euro e non di soli 600 milioni”. Il vicepremier annuncia: “lunedì arriverà il decreto fiscale, i numeri saranno scritti e non mentono”.