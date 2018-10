Di Maio: “Ormai per trovare le notizie vere bisogna andare o sui social o sulle testate locali”

Agenpress. Ormai per trovare le notizie vere bisogna andare o sui social o sulle testate locali. – dichiara Luigi Di Maio – .

Sui giornaloni nazionali come Repubblica e Corriere non c’è traccia di questa notizia enorme! La procura di Avellino ha chiesto 10 anni di carcere per Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per la strage del Viadotto di Acqualonga.

E 10 anni in concorso anche per gli altri vertici della società. In attesa che si faccia chiarezza sulla tragedia del Ponte di Genova e alla luce della richiesta del procuratore di Avellino, l’Ad Castellucci oggi dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi.

È evidente che il sistema delle concessioni così come è ora non funziona più e va cambiato. È necessario puntare i riflettori sulle cose che non vanno.

I giornali che nascondono queste notizie fanno un pessimo servizio di informazione al Paese. Se avessero fatto coraggiose inchieste sullo stato delle autostrade italiane anziché limitarsi a prendere i soldi per le pubblicità dai Benetton, oggi forse la situazione sarebbe migliore.