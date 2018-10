FMI. In Italia rischi da legame banche-debito. Consolidamento credibile per tutela conti

Agenpress – In Italia ”se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello di riaccendere il legame fra banche e debito sovrano. In tale scenario, le tensioni sul mercato potrebbero diffondersi ai mercati dei bond in Europa, così come è accaduto durante la crisi dell’area euro e, in modo più limitato, in maggio”.

Lo afferma il Fondo Monetario Internarzionale. I ”recenti eventi in Italia suggeriscono che il legame fra banche e debito sovrano resta un importante canale di trasmissione di rischio”.

“Il nostro consiglio all’Italia è costante da anni: sul piano delle politica di bilancio è necessario un consolidamento credibile e notevole nel medio termine per salvaguardare i conti pubblici e per mettere il debito su una traiettoria di calo”, afferma Vitor Gaspar, responsabile del Fiscal Monitor del Fmi. “Questo è particolarmente importante per posizionare l’Italia in modo che possa minimizzare i rischi qualora si materializzino”.

“Siamo d’accordo con coloro che sostengono che la crescita italiana è deludente da anni e che le riforme strutturali chiave sono la riforma del lavoro, dei prodotti e dei servizi, pubblica amministrazione”, aggiunge Gaspar. In via generale, Gaspar spiega come il Fmi “continua a invitare i paese ad approfittare della crescita per costruirsi uno spazio di bilancio” da usare in caso di rallentamento.