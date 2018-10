Incidente sul lavoro a Reggio Emilia. Paolo Capone, Leader UGL “Più formazione e maggiore cultura della sicurezza”

Agenpress. “L’Ugl è vicina all’ennesima vittima sul lavoro e alla sua famiglia. Non c’è giorno in cui tragedie come questa non invadono la cronaca, quel che mi perplime è che ancora oggi accadono incidenti gravi e ingiustificati. Bisogna approntare un piano nazionale di sicurezza per arrestare il crescente numero di morti bianche.

Chi rischia di più sono i lavoratori precari e dipendenti di ditte appaltatrici. Occorre, quindi, una maggiore cultura della sicurezza e più formazione per i lavoratori, per questo auspico che il Governo preveda investimenti in tal senso.”

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, “L’Ugl continuerà a divulgare il suo messaggio in tutta Italia con l’iniziativa ‘Lavorare per Vivere’ volta a sensibilizzare le Istituzioni sul tema.”