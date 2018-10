Maltempo in Sardegna. Uomini e mezzi di Anas, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco, sono a lavoro per la sicurezza della circolazione

Agenpress. A causa delle forti piogge che stanno interessando la parte meridionale dell’Isola, permane la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di un tratto della strada statale 195 “Sulcitana”, tra il km 9,000 e il km 11,000, nel territorio comunale di Capoterra, nell’area metropolitana di Cagliari.

Le intense precipitazioni hanno causato l’esondazione della laguna al lato della statale provocando lo scalzamento di una porzione della sede stradale in corrispondenza di un’opera di attraversamento idraulico, al km 9,300. La strada era già stata chiusa al traffico da Anas sin da questa mattina in conseguenza degli allagamenti che hanno interessato l’intera area.

Il percorso alternativo in direzione Pula è costituito dalla statale 130 in direzione Carbonia, per proseguire sulla statale 293 da Siliqua in direzione Giba e reimmettersi sulla statale 195 in direzione Teulada, Pula e Sarroch. Viceversa in direzione Cagliari.

Uomini e mezzi di Anas, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco, sono a lavoro sul posto per la sicurezza della circolazione.

Uomini e mezzi di Anas, coadiuvati dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del Fuoco, sono a lavoro sul posto per la sicurezza della circolazione.