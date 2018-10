Meteo. Piogge al Nord, sereno al Centro, instabile al Sud

Agenpress – Piogge e acquazzoni localmente intensi interesseranno il Nord Italia specie le sue zone occidentali, con i primi fenomeni al mattino sulle Alpi e precipitazioni man mano sempre più diffuse verso Piemonte, Liguria e Lombardia specie in serata. Tempo asciutto altrove ma con nuvolosità in aumento.

Giornata con tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali. Sole prevalente al mattino e qualche nube in più al pomeriggio ad iniziare dal Tirreno e dagli Appennini, ove su questi ultimi non si escludono locali acquazzoni. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e in nottata ma senza fenomeni di rilievo. Tempo a tratti instabile al Sud soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria, dove sono attese precipitazioni sparse fin dal mattino. Possibili acquazzoni al pomeriggio anche sugli Appennini, con i fenomeni che andranno però ad esaurirsi rapidamente in serata. Maltempo nella notte ancora sulla Sardegna.

Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime invece stabili o in leggera diminuzione.