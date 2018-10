Nel 2050 il 47% degli italiani saranno anziani. Dal 1977 diminuiti i figli

Agenpress – Nel 2050, la popolazione anziana in Italia crescerà del 47%, e con essa anche la richiesta di welfare, che dovrà essere soddisfatta da una popolazione in età lavorativa che diminuirà del 18% rispetto ad oggi.

I 5 milioni di stranieri regolari presenti nel Paese contribuiscono ad aumentare il numero degli occupati, ma l’immigrazione “tamponerà solo in parte” l’invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dal Rapporto 2018 sull’economia dell’immigrazione “Prospettive di integrazione in un’Italia che invecchia” della Fondazione Leone Moressa, presentato questa mattina a Roma. Fra 32 anni, la popolazione italiana non raggiungerà i 59 milioni, perdendo il 3% degli abitanti rispetto alla situazione attuale.

Il rapporto, realizzato con il contributo della Cgia di Mestre e con il patrocinio dell’Oim e del ministero degli Esteri, segnala che il problema reale per la sostenibilità economica del paese è che a diminuire sarà la popolazione in età lavorativa dai 15 ai 64 anni, che subirà una contrazione di 7 milioni, mentre la popolazione con almeno 65 anni aumenterà di 6 milioni. Mantenendo lo stesso livello occupazionale del 2017, gli occupati diminuirebbero di quasi 4 milioni, mentre aumenterebbero i pensionati arrivando allo stesso numero degli occupati. Il documento riporta che dal 1977 l’Italia non ha più un tasso di fecondità totale superiore ai due figli per donna che permetta il ricambio generazionale. Per questo, sono diminuite le donne in età fertile, e anche tornando ai tassi di fecondità del 1971 (2,41 contro l’attuale 1,34) le donne italiane non basterebbero a riportare l’Italia a un saldo naturale positivo (oggi il dato è pari a -251.537).