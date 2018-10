Renzi: “Sono imbarazzanti le bugie di Di Maio contro i giornali, è imbarazzante l’arroganza di Salvini sull’economia”

Agenpress. La situazione economica del Paese è molto seria. Hanno fatto un pasticcio e l’hanno chiamato Manovra del Popolo. Noi siamo quelli che hanno abbassato lo spread e riportato alla crescita l’Italia: abbiamo il dovere di fare proposte.

Perché criticare gente come Toninelli sta diventando persino noioso. È imbarazzante che Toninelli sia ministro, sono imbarazzanti le bugie di Di Maio contro i giornali, è imbarazzante l’arroganza di Salvini sull’economia.

Dobbiamo però ripartire. E farlo subito. Per questo alla Stazione Leopolda non seguiremo le polemiche quotidiane delle correnti del Pd: c’è una piazza che ha chiesto unità, non divisioni. Non parleremo del congresso, ma dell’Italia.



E per questo accanto a alcune sorprese scoppiettanti, Ritorno al Futuro – Leopolda9 ospiterà una proposta semplice: dalla Leopolda illustreremo una contro legge di bilancio che avrebbe l’effetto di dimezzare subito lo spread e abbassare le tasse. Semplice e chiara, con uno schemino allegato cosi che lo può capire chiunque.



Perché chi sta all’opposizione deve gridare con forza. Ma deve anche proporre idee concrete alternative.