Rifiuti. Torquati – Ribera (PD): “Compostaggio, anche Anguillara 5 stelle dice No alla Sindaca”

Agenpress. “Doccia gelata per la Sindaca Raggi che, dopo i No di cittadini e Comitati di quartiere, incassa il secco No del Comune pentastellato di Anguillara circa la proposta di Roma Capitale e di Ama di realizzare l’impianto di produzione di compost in località Cesano e Osteria Nuova.

In una nota in risposta alla Regione Lazio, che ha chiesto integrazioni per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il Responsabile Area 3 Pianificazione territoriale del Comune di Anguillara bacchetta Ama di non averlo messo a conoscenza del progetto. Non solo, come Comune confinante, Anguillara chiede di partecipare ad una eventuale conferenza dei servizi, ma soprattutto dichiara di essere in procinto di votare negativamente il progetto con un atto di Consiglio Comunale e di rimanere in attesa di archiviazione del procedimento se entro 30 giorni Ama non ottempera alla presentazione della documentazione in Regione.

Insomma, nero su bianco: la dichiarazione di un pasticcio, firmato Ama, M5S e Raggi che – ricordiamolo – è anche Sindaca della Città Metropolitana. Una bella tirata di orecchie che la dice lunga sulla trasparenza grillina e sull’idea di partecipazione. Raggi rifletta e, se vuole un consiglio, smetta di umiliare Cesano, Osteria Nuova e ora anche Anguillara. Risponda di questi gap amministrativi di procedure e politici di comunicazione: la città di Roma è sporca e, nonostante l’appello del suo Ministro all’Ambiente, tutto continua ad essere poco chiaro”.

Così in una nota Daniele Torquati Capogruppo e Marcello Ribera consigliere del PD in Municipio XV