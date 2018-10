Firenze. Studentesse stuprate, ex carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi

Agenpress – L’ex carabiniere Marco Camuffo, 48 anni, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato dal giudice del tribunale di Firenze, Fabio Frangini, al termine dell’udienza preliminare che si è svolta oggi, giovedì 11 ottobre, a Firenze. Per lui la pm Ornella Galeotti aveva chiesto 5 anni e 8 mesi.

“Il mio assistito non ha detto niente ascoltando la sentenza”, ha riferito il suo difensore, l’avvocato Filippo Viggiano che ha parlato di una “sentenza severa” contro cui ricorrerà in appello. “Unico elemento forte in mano all’accusa – ha poi commentato il legale – è la denuncia fatta nell’immediatezza, 20 minuti dopo il fatto. Ma può bastare questo di fronte agli elementi contrari per sostenere la violenza sessuale, argomenti che noi sosteniamo?”.

Camuffo è uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, dopo averle riaccompagnate a casa da una discoteca fiorentina. Rinviato a giudizio Pietro Costa, l’altro militare coinvolto nell’inchiesta, che non ha scelto il giudizio abbreviato: prima udienza 10 maggio 2019.

Secondo quanto ricostruito dalla magistratura, i due avrebbero agito abusando della qualità di carabiniere in servizio e avrebbero violato gli ordini impartiti dai superiori. Entrambe le ragazze salirono, sempre secondo l’accusa, “illegittimamente” a bordo della Fiat Bravo del 112. Le due studentesse risultarono alla rilevazione effettuata alle 6.51 del mattino del 7 settembre in stato di ebbrezza alcolica, con 1.68 grammi di alcol per litro una e 1.59 per l’altra.

Secondo il capo d’imputazione notificato a conclusione delle indagini, i due carabinieri, che sono stati destituiti al termine dell’indagine preliminare avviata dopo la denuncia, avrebbero violentato le due ragazze agendo in modo “repentino e inaspettato”.

I due ex militari hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali con le due ragazze, ma hanno sempre affermato che le studentesse statunitensi fossero consenzienti. Versione che oggi, davanti al gup, Camuffo ha ribadito rendendo dichiarazioni spontanee, sottolineando però che non fu lui a decidere di accompagnare le ragazze dalla discoteca alla loro casa di Firenze, ma fu iniziativa del collega Pietro Costa, 32 anni. Prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, gli avvocati Filippo Viggiano e Cristina Menichetti. legali di Camuffo, avevano chiesto l’assoluzione per il loro assistito. I difensori di Costa, Giorgio Carta e Andrea Gallori avevano risposto alla richiesta di rinvio a giudizio dell’ex carabiniere scelto, chiedendo il proscioglimento.