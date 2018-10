I giovani obesi hanno una aspettativa di vita di 10 anni in meno rispetto ai magri

Agenpress – “Sappiamo che l’eccesso di peso ha un impatto sulla salute, ma il peso eccessivo nei giovani adulti ha un chiaro impatto sull’aspettativa di vita”.

E’ quanto emerge da un modello matematico sviluppato dall’Università di Sydney, ritenuto applicabile ai paesi ad alto reddito dove l’obesità è in netto aumento.

Secondo l’autore della ricerca Thomas Lung, specialista di economia della salute del George Institute for Global Health, sull’International Journal of Obesity, le persone in forte sovrappeso da giovani hanno una aspettativa di vita fino a 10 anni più breve dei loro coetanei snelli.

“I nostri modelli prevedono che la prevalenza dell’obesità fra gli adulti aumenterà del 35% entro il 2025. ‘ necessario agire adesso e attuare una strategia di prevenzione dell’obesità puntando sugli adulti di ogni età, e in particolare sui giovani adulti”.

“Parliamo di vivere fino a 10 anni di meno”. In media uomini e donne fra 20 e 25 anni possono aspettarsi di vivere rispettivamente per altri 57 e 60 anni. Ma se sono già obesi le donne perderanno 6 di quegli anni e gli uomini 8 a causa di problemi di salute associati. Per chi è severamente obeso, gli anni di vita che perderanno salgono rispettivamente a 8 e 10. In particolare in Australia, l’obesità ha superato il fumo come causa prevenibile di morte.